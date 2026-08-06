سعر سهم أسلاك (1301) يخترق هدفنا الأول – توقعات اليوم – 06-08-2026

استمر سعر سهم شركة إتحاد مصانع الأسلاك (1301) في تحقيق مكاسب متتالية وقوية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بارتفاعه الأخير في اختراق مستوى المقاومة المحوري 18.56 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلنا أمس، وقد جاء هذا الأداء مصحوباً بزيادة كبيرة في أحجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب القوية في الفترة القريبة المقبلة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، مع وجود دعم إيجابي متواصل نتيجة تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره أعلى سعر 18.56 ريال، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 20.62 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد