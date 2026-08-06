سعر سهم توبي (7204) يخترق خط اتجاه رئيسي هابط – توقعات اليوم – 06-08-2026

صعد سعر سهم شركة العرض المتقن للخدمات التجارية (7204) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط، وقد تزامن ذلك مع تخطيه لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء هذا الأداء مصحوباً بزيادة ملحوظة في احجام التداول، في إشارة واضحة على صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يمهد الطريق أمام السهم لبناء موجة تصحيحية صاعدة على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 6.20 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 7.50 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد