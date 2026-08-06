سعر سهم المركز الكندي الطبي (4021) يرتفع بتأثير دعم محوري – توقعات اليوم – 06-08-2026

صعد سعر سهم المركز الكندي الطبي (4021) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى الدعم المحوري 5.19 ريال، ما أكسب السهم زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي جاءت مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما ضاعف من هذا الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، ليلامس بارتفاعه الأخير مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في محاولة منه للتخلص من ضغطه السلبي ما يعطيه فرصة قوية لبناء موجة تصحيحية صاعدة ومستقرة على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم المذكور 5.19 ريال، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 5.89 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد