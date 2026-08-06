سعر سهم المراعي (2280) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 06-08-2026

شهد سعر سهم شركة المراعي (2280) سلسلة مكاسب متتالية خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من هذا نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة القريب 49.50 ريال مع وجود فرص لاختراقه، ويظل هذا السيناريو الإيجابي قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 46.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد