سعر سهم الخبير للدخل 2030 (4702) يواصل الصعود – توقعات اليوم – 06-08-2025

واصل سعر سهم الخبير للدخل 2030 (4702) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة بزاوية ميل كبيرة نسبياً، ما يشير إلى قوة هذا المسار وهيمنة القوى الشرائية على حركة السهم، خاصة مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 7.60 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 8.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد