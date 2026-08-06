سعر سهم المتقدمة (2330) يحاول تصحيح الاتجاه الهابط – توقعات اليوم – 06-08-2025

مدد سعر سهم الشركة المتقدمة للبتروكيماويات (2330) من مكاسبه خلال تداولاتها للحظية الأخيرة، مستفيداً من تماسك مستوى الدعم المحوري 21.60 ريال، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، والتي يهدف من خلالها تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن يظل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة قائماً، ما يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فطيلة استقرار سعر السهم دون مستوى المقاومة 24.55 ريال فإن توقعاتنا له تميل نحو الهبوط خلال مستوياته اللحظية القادمة، ليستهدف مستوى الدعم المذكور 21.60 ريال، مع وجود فرص قوية لتمديد مكاسب السهم اللحظية لإعادة اختبار تلك المقاومة.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي