شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يفقد زخمه انتظارًا لمستجدات مفاوضات مضيق هرمز والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •العملة الأوروبية تتخلى عن ذروة 7 أسابيع بسبب جني الأرباح

•الدولار الأمريكي ينتعش مقابل سلة من العملات العالمية

•لا تزال المفاوضات مستمرة بين الولايات المتحدة وإيران

•ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل



تراجع اليورو قليلاً بالسوق الأوروبية يوم الخميس مقابل سلة من العملات العالمية ، ليتخلى عن أعلى مستوى في سبعة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي ،بسبب نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالتزامن مع انتعاش مستويات العملة الأمريكية في انتظار صدور المزيد من التفاصيل عن المفاوضات المستمرة بين الولايات المتحدة وإيران حول مضيق هرمز.



مع استمرار هبوط أسعار النفط العالمية ،تتقلص الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي ،مما يؤدي إلى ضعف احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف اليورو اليوم: تراجع اليورو مقابل الدولار بحوالي 0.1% إلى (1.1546 $) ، من سعر افتتاح اليوم عند (1.1553$) ،وسجل أعلى مستوى عند (1.1560$) الأعلى منذ 17 يونيو الماضي.



•أنهي اليورو تعاملات الأربعاء مرتفعًا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بفضل آمال التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الخميس بأكثر من 0.1% ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،وذلك بعد يومين من الخسائر المتتالية.



يأتي انتعاش الدولار مع ترقب الأسواق المزيد من التفاصيل حول مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران ،وقبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي ،والتي ستوفر أدلة قوية حول احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.



مفاوضات هرمز

•أعلنت إيران التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عُمان بشأن مسار الملاحة في مضيق هرمز، في خطوة تُعد تقدمًا مهمًا نحو إعادة فتح الممر البحري.



•الاتفاق النهائي لوقف التصعيد العسكري لا يزال مرتبطًا بتفاهمات أوسع مع الولايات المتحدة.



•أكد مسؤولون أمريكيون، بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، إحراز تقدم في المحادثات، لكنهم أوضحوا أن القضايا الجوهرية لم تُحسم بعد، خاصة ما يتعلق بآلية إدارة الملاحة والرسوم المحتملة على السفن.



•أعلن الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، أن الاتفاق بات قريبًا، مع استمرار الضغوط على طهران لدفعها إلى قبول تسوية شاملة، بينما تواصل إيران نفي وجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن.



الفائدة الأوروبية

•تسعير سوق المال لاحتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة الأوروبية بنحو 25 نقطة أساس فى سبتمبر مستقر حاليًا دون 25%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين صدور المزيد من البيانات الاقتصادية فى منطقة اليورو عن مستويات التضخم والبطالة والأجور.



توقعات حول أداء اليورو

نتوقع هنا في موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك اليورو في المنطقة السلبية مقابل الدولار الأمريكي بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح.



إذا استمر هدوء التوترات الجيوسياسية مع الإعلان عن الاتفاق النهائي بين الولايات المتحدة وإيران ،سيستأنف اليورو مكاسبه الحالية مقابل الدولار الأمريكي.



نظرة فنية

سعر اليورو مقابل الدولار يحاول اختراق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 06-08-2026