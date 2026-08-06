تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 06-08-2026

يواصل سعر النفط الخام (Crude Oil) تحركه في نطاق جانبي ضيق خلال التداولات اللحظية الأخيرة، يأتي هذا الأداء العرضي تحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، حيث يتحرك السعر بمحاذاة خط ميل شديد الانحدار يدعم استمرار الضغط السلبي، إضافة لذلك لا تزال تداولاته أسفل المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 تشكل عائقاً رئيسياً أمام أي محاولات تعافي كاملة على المدى القريب.

على الجانب الإيجابي بدأت مؤشرات القوة النسبية في إظهار تقاطع صاعد يمنح السعر لمسة إيجابية، هذا التحسن الفني قد يساعد النفط على التماسك أمام الضغوط البيعية المحيطة به حالياً، لكنه لا يدعم ارتداد قوي إلا في حالة حدوث تغيير في الزخم الحالي.