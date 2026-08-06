شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 06-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-06 11:28 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06
تقدم قليلاً سعر نفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل السعر تحركاته المتقبلة والتي تأتي بدعم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.