تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 06-08-2026

تقدم قليلاً سعر نفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل السعر تحركاته المتقبلة والتي تأتي بدعم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.