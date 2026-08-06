الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 06-08-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 11:28 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

تقدم قليلاً سعر نفط خام برنت (Brent) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل السعر تحركاته المتقبلة والتي تأتي بدعم من توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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