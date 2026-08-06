تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 06-08-2026

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متذبذبة تميل للهبوط خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.