سعر سهم اتش سي أي هولدينجز (HCA) وسط توقعات إيجابية – توقعات اليوم – 06-08-2026

تقدم سعر سهم اتش سي أي هولدينجز HCA Healthcare (HCA) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط تأثر السهم باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير، وقد أعاد السهم اختباره كقاعدة دعم أكسبته زخماً إيجابياً يعزز من فرص مواصلة الصعود التصحيحي على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع وجود دعم ديناميكي متمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السهم في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أوسع لتحقيق المزيد من المكاسب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 390.00$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 429.50$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد