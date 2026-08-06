سعر سهم إيلاي ليلي اند كو (LLY) يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 06-08-2026

قفز سعر سهم إيلاي ليلي اند كو ELI LILLY AND COMPANY (LLY) ارتفاعاً لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب الشديد، استطاع خلالها تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويعلن تعافيه، خاصة مع زيادة أحجام التداول والتي تشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1,109$، وخاصة في حالة اختراقه للمقاومة المهمة والقريبة 1,238$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 1,350$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد