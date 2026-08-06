سعر سهم ماكيسون كورب (MCK) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 06-08-2026

اكتسى سعر سهم ماكيسون كورب McKesson (MCK) باللون الأخضر في آخر جلساته، ليستعد السهم تعافيه بعدما وجد قاع صاعد أكسبه زخماً إيجابياً، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى ا لقريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 822.65$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 948.40$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد