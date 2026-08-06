الاقتصاد

سعر سهم ماكيسون كورب (MCK) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 06-08-2026

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سعر سهم ماكيسون كورب (MCK) يستعيد تعافيه – توقعات اليوم – 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 11:32 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

اكتسى سعر سهم ماكيسون كورب McKesson (MCK) باللون الأخضر  في آخر جلساته، ليستعد السهم تعافيه بعدما وجد قاع صاعد أكسبه زخماً إيجابياً، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يوفر له دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى ا  لقريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السهم، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 822.65$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 948.40$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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