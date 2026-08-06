الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 06-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 06-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 06-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 15:28 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السعر تصريف هذا التشبع بهدف اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على استئناف مكاسبه من جديد، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار هذا السيناريو الإيجابي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا