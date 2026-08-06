الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 06-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 06-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-06 15:30 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.06

ارتفع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وتماسك مستوى الدعم المهم 75.00$، ليحاول السعر بهذا الأداء تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي السعر بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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