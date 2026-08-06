شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النحاس تسجل مستوى قياسياً جديداً بفعل مخاوف الرسوم الجمركية وتقلص الإمدادات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار النحاس مستوى قياسياً جديداً في الولايات المتحدة، الأربعاء، مع استمرار تدفق المعدن إلى السوق الأمريكية تحسباً لفرض رسوم جمركية على الواردات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الإمدادات العالمية.

وارتفع عقد النحاس تسليم سبتمبر في بورصة كومكس إلى 6.7045 دولار للرطل (ما يعادل 14,781 دولاراً للطن)، متجاوزاً المستوى القياسي السابق البالغ 6.69 دولار للرطل والمسجل في منتصف مايو.

واستقر العقد الأكثر تداولاً عند 6.6825 دولار للرطل خلال أواخر التعاملات الصباحية، مرتفعاً بنسبة 0.6% مقارنة بإغلاق الثلاثاء، لترتفع مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 17%.

وفي بورصة لندن للمعادن، بلغ سعر النحاس 14,050 دولاراً للطن بعد تجاوزه مستوى 14 ألف دولار للمرة الأولى منذ شهرين، مقترباً من مستواه القياسي البالغ 14,500 دولار والمسجل في يناير.

كما اتسعت الفجوة السعرية بين السوقين، إذ جرى تداول النحاس في نيويورك بعلاوة تقارب 640 دولاراً للطن مقارنة بلندن، بينما بلغ متوسط العلاوة خلال يوليو أكثر من 350 دولاراً للطن.

الرسوم الجمركية تدفع الشركات إلى تخزين النحاس

ولا تزال الأسواق تنتظر قرار الإدارة الأمريكية بشأن فرض رسوم جمركية على واردات النحاس، بعدما انقضى الموعد النهائي الذي حدده وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك في 30 يونيو لتقديم توصيات بشأن فرض رسوم تدريجية تبدأ عند 15% في يناير 2027 وترتفع إلى 30% في العام التالي، دون صدور إعلان رسمي.

كما تدرس الإدارة الأمريكية توسيع الرسوم الحالية البالغة 50% على المنتجات شبه المصنعة لتشمل النحاس الخام، إضافة إلى إدراج 14 فئة جديدة من المنتجات، من بينها كابلات التوصيل الكهربائية، ضمن الرسوم المفروضة بموجب المادة 232.

ودفعت هذه التوقعات المتعاملين إلى تكثيف الواردات، حيث استقبلت الموانئ الأمريكية أكثر من 200 ألف طن من النحاس خلال يوليو، وهو أعلى مستوى شهري منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2014.

كما ارتفعت مخزونات النحاس في مستودعات كومكس بأكثر من 40% منذ بداية العام إلى مستويات قياسية، فيما تُقدر الكميات المخزنة داخل الولايات المتحدة، بما في ذلك المخازن الخاصة بالموانئ، بأكثر من مليون طن.

وقال مايكل كوكو، رئيس قسم المعادن في ستون إكس فاينانشال، إن "المضاربة المرتبطة بالرسوم الجمركية أصبحت المحرك الرئيسي للأسعار، متفوقة على تأثير نمو الطلب الفعلي."

أزمة الإمدادات العالمية تدعم الأسعار

ويتزامن ارتفاع الأسعار مع تحسن الآمال بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، حيث تستعد الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عُمان لإطلاق ترتيب مؤقت لمدة 60 يوماً لتنظيم حركة الملاحة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاق "قد يتم غداً أو بعد غد"، وهو ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وخفف المخاوف التضخمية، وأدى إلى تقليص رهانات الأسواق على رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وهو ما يدعم أسعار المعادن الصناعية.

ورغم ذلك، لا تزال سلاسل الإمداد تواجه ضغوطاً كبيرة، إذ أدى إغلاق مضيق هرمز إلى تعطيل نحو نصف شحنات الكبريت البحرية القادمة من الخليج، ومع استمرار حظر الصين لصادرات الكبريت حتى ديسمبر، تقلصت الإمدادات العالمية من حمض الكبريتيك بنحو 25%، وهو عنصر أساسي في تقنية الاستخلاص بالمذيبات والاستخلاص الكهربائي (SX-EW) التي تمثل أكثر من 15% من إنتاج النحاس العالمي.

وتنتج جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 1.5 مليون طن سنوياً من النحاس بهذه التقنية، بينما تنتج تشيلي نحو 1.2 مليون طن، وتشير التقديرات إلى أن بعض المناجم لم يعد لديها سوى مخزون من حمض الكبريتيك يكفي لمدة تتراوح بين 30 و60 يوماً.

وفي تشيلي، أوقفت شركة كوديلكو مشروع توسعة أنديس نورتي في منجم إل تينينتي، أكبر منجم نحاس تحت الأرض في العالم، بعد رصد ظاهرة زلزالية جديدة قد تؤثر على سلامة العمليات.

وجاء القرار بعد عام من حادث انهيار صخري أسفر عن مقتل ستة عمال، ليستمر إنتاج المنجم عند نحو 300 ألف طن سنوياً، وهو أقل بكثير من مستوياته قبل الحادث.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة برناردو فونتين إنه "لا توجد أي إمكانية" لبلوغ هدف إنتاج الشركة البالغ 1.7 مليون طن سنوياً خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.

أسهم شركات التعدين ترتفع مع صعود النحاس

انعكس ارتفاع أسعار النحاس إيجاباً على أسهم شركات التعدين.

وأعلنت جلينكور، التي نشرت نتائج النصف الأول، ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة بنسبة 86% إلى 10.1 مليار دولار، بدعم من أرباح أنشطة التداول خلال الحرب وارتفاع إنتاج النحاس بنسبة 15%، كما أكدت خططها للإدراج الثانوي في بورصة سيدني خلال أكتوبر، لترتفع أسهمها المتداولة في الولايات المتحدة بنحو 3%.

كما ارتفعت أسهم أنجلو أمريكان بنسبة 1.7%، بينما واصلت أنتوفاجاستا مكاسبها بعد قفزة قاربت 7% في الجلسة السابقة.

وصعدت أيضاً أسهم بي إتش بي بنسبة 2%، وريو تينتو بنسبة 2.3%، وفريبورت-ماكموران بنسبة 3.3%، وفيرست كوانتوم مينيرالز بنسبة 3.2%، وإيفانهو ماينز بنسبة 2.9%، وساوثرن كوبر بنسبة 2.4%، وتيك ريسورسز بنسبة 1.7%.

وارتفعت أسعار النحاس بأكثر من 50% خلال الاثني عشر شهراً الماضية، فيما تتوقع مؤسسات بحثية، من بينها بي إم آي، استمرار العجز الهيكلي في السوق، بما يدفع الأسعار إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة.