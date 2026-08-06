رقائق الذاكرة: محطة استراحة محارب أم بداية الانكسار الهيكلي؟

على مدار العام الماضي، اعتلت شركات رقائق الذاكرة (Memory Chips) عرش سباق الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، متصدرة المكاسب بواجهة رالي تقني غير مسبوق.



لكن المشهد انقلب رأساً على عقب في أواخر يونيو؛ إذ تبددت موجة الصعود الحاد ليخيم الهبوط على عمالقة القطاع، وتكبدت شركات بحجم Micron و SK Hynix و Samsung خسائر قاسية بلغت نحو 40% إلى 50% من قيمتها السوقية في أقل من شهر.



هذا الانزلاق السريع وضع الأسواق أمام معضلة تحليلية عميقة: هل كان هذا التراجع الحاد مجرد "تصفية صحية" لتشبع الشراء والتفاؤل المفرط، مما يمهد لبناء قاعدة سعرية صلبة وانطلاق جولة صعود جديدة؟ أم أن تقييمات القطاع تضخمت بأعلى من واقع الدورة الاقتصادية للرقائق، وأننا أمام تحول هيكلي يشي بمزيد من التراجع؟



فك شفرة المشهد: بين محركات النمو ودورات السيولة

لتفكيك هذه المعضلة، يتنازع اتجاهان رئيسيان في أروقة التحليل المالي:



•سيناريو "إعادة الضبط الصحّي": يرى أن الطلب الهيكلي على الذاكرة فائقة النطاق الترددي (HBM) المخصصة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي لا يزال في بداياته. ومن هذا المنظور، ساهم التراجع في إخراج صغار المضاربين وتفريغ المراكز المزدحمة (Crowded Longs)، مما يُعيد التقييمات إلى مستويات جاذبية تُغري المؤسسات طويلة الأمد بالدخول مجدداً.



•سيناريو "الانكسار الهيكلي": يسلّط الضوء على الطبيعة الدورية التاريخية لقطاع الذاكرة (Cyclicality)، محذراً من أن الارتفاع السابق تجاوز أساسيات السوق. وتكمن المخاوف في احتمال تباطؤ طلب الأجهزة الاستهلاكية (كال هواتف والحواسيب الشخصية)، وتراكم المخزون التقليدي من شرائح DRAM وNAND، بجانب مخاطر التوسع المفرط في الإنفاق الرأسمالي للشركات.



كيف تراقب تحركات الأسواق القادمة؟

لا أحد يملك الإجابة المؤكدة بشأن القاع النهائي، لكن الإشارات القادمة ستتبلور من خلال نتائج أعمال الشركات، وتوجيهات إداراتها بشأن مستويات المخزون والهوامش الربحية، إلى جانب سلوك السعر عند مستويات الدعم الفنية المحورية.



وسواء أسفر التحرك القادم عن تصحيح مؤقت يتيح فرصاً شرائية، أو أكد انكسار الاتجاه لصالح مسار هبوطي أطول، فإن تداولات عقود الفروقات (CFDs) تمنحك المرونة الكافية لمواكبة هذه التقلبات، واقتناص الفرص في الاتجاهين — سواء بالاستفادة من الارتداد المرتقب أو التحوط ضد مخاطر المزيد من التراجع.