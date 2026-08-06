شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة جديدة في النفط الصخري: هل تعزز الأرجنتين أمن الطاقة في الأمريكتين؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تواصل الأرجنتين ترسيخ مكانتها كأحد أبرز منتجي النفط والغاز الصخري في العالم، مع تسجيل إنتاج حقل فاكا مويرتا (Vaca Muerta) مستويات قياسية، في تحول يعيد رسم خريطة أمن الطاقة في الأمريكتين ويعزز موقع البلاد كمصدر رئيسي للطاقة.

وخلال العقد الماضي، ارتفع إنتاج النفط والغاز غير التقليدي بوتيرة استثنائية، ليشكل الآن أكثر من 70% من إجمالي إنتاج الهيدروكربونات في الأرجنتين، بينما لا يزال الحقل في المراحل الأولى من تطويره، ما يشير إلى إمكانات نمو كبيرة خلال السنوات المقبلة.

إنتاج النفط يرتفع 74% خلال عقد

أظهرت بيانات حكومية أن إنتاج الأرجنتين من النفط بلغ في يونيو 2026 نحو 868,763 برميلاً يومياً، بانخفاض شهري قدره 2%، لكنه ظل أعلى بنسبة 12.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أما إنتاج الغاز الطبيعي فسجل 5.4 مليار قدم مكعبة يومياً، متراجعاً 1.2% عن مايو و3% على أساس سنوي، إلا أنه لا يزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل طفرة النفط الصخري.

وعند مقارنة الأرقام بعام 2016، يتضح حجم التحول، إذ ارتفع إنتاج النفط الخام من 500,580 برميلاً يومياً إلى نحو 869 ألف برميل يومياً، بزيادة تقارب 74%، بينما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنحو 23%.

النفط والغاز الصخريان يهيمنان على الإنتاج

بحلول يونيو 2026، بلغ إنتاج النفط الصخري 616,490 برميلاً يومياً، أي ما يعادل 71% من إجمالي إنتاج النفط في الأرجنتين.

كما وصل إنتاج الغاز الصخري إلى 3.8 مليار قدم مكعبة يومياً، بما يمثل 70% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي.

ويأتي هذا النمو في وقت يشهد فيه الإنتاج التقليدي تراجعاً متواصلاً، إذ انخفض إنتاج النفط التقليدي إلى 252,273 برميلاً يومياً، بتراجع 13% مقارنة بالعام السابق، بينما هبط إنتاج الغاز التقليدي بنحو 15% خلال الفترة نفسها.

"فاكا مويرتا" تقود نمو القطاع

يعزى هذا التحول إلى التطوير المستمر لتكوين فاكا مويرتا، الذي يمتد على مساحة تقارب 8.6 مليون فدان.

وسجل إنتاج النفط الصخري في الحقل مستوى قياسياً بلغ 626,077 برميلاً يومياً خلال مايو 2026، فيما ارتفع إنتاجه خلال عام واحد بنسبة 28%، من 480,964 برميلاً يومياً في يونيو 2025 إلى 616,490 برميلاً يومياً في يونيو 2026.

ورغم تراجع الإنتاج قليلاً في يونيو مقارنة بالشهر السابق، فإن مساهمة النفط الصخري في إجمالي الإنتاج ارتفعت إلى 71%، وهو أعلى مستوى تاريخي، مقارنة مع 62% قبل عام.

احتياطيات ضخمة وإمكانات تنافس الحقول الأمريكية

يصنف حقل فاكا مويرتا ضمن أكبر خمسة حقول صخرية في العالم، باحتياطيات قابلة للاستخراج تقنياً تقدر بنحو:

16 مليار برميل من النفط

308 تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي



وتشير الدراسات إلى أن خصائصه الجيولوجية تضاهي، بل تتفوق في بعض الجوانب، على أشهر الأحواض الصخرية الأمريكية.

ويتميز الحقل بسماكة كبيرة للطبقات الصخرية، ومحتوى عضوي مرتفع، وضغوط مكمنية عالية، وهي عوامل تعزز إنتاجية الآبار وتطيل عمرها التشغيلي مقارنة بالعديد من حقول النفط الصخري في الولايات المتحدة.

تكاليف إنتاج تنافسية

ورغم ارتفاع تكاليف الحفر والعمليات التشغيلية في الأرجنتين، فإن متوسط سعر التعادل في فاكا مويرتا يبلغ نحو 36 دولاراً للبرميل، وهو مستوى ينافس أبرز الأحواض الأمريكية، حيث تتراوح أسعار التعادل بين 34 و51 دولاراً للبرميل.

ومن المتوقع أن تنخفض هذه التكلفة مع توسع الاستثمارات في البنية التحتية وخطوط الأنابيب ومرافق النقل.

اهتمام عالمي متزايد

تواصل شركات الطاقة العالمية زيادة استثماراتها في الحقل، مدفوعة بجودة الخام المنتج، الذي يتميز بدرجة كثافة 39 إلى 42 API ونسبة كبريت تقل عن 0.5%، ما يجعله أسهل وأقل تكلفة في التكرير لإنتاج وقود عالي الجودة ومنخفض الانبعاثات.

محرك للنمو الاقتصادي وأمن الطاقة

بات حقل فاكا مويرتا يمثل المحرك الرئيسي لتعافي الاقتصاد الأرجنتيني، إذ ساعد البلاد على التحول من مستورد صافٍ للطاقة إلى مُصدر صافٍ، بالتزامن مع تطبيق الرئيس خافيير ميلي إصلاحات اقتصادية قائمة على تحرير الأسواق.

وتزداد الأهمية الاستراتيجية للحقل في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، خاصة مع تعطل إمدادات النفط والغاز العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز، ما يجعل الإنتاج الأرجنتيني عاملاً مهماً في دعم أمن الطاقة على مستوى الأمريكتين.