القمح يرتفع هامشياً مع تعطل صادرات روسيا وأوكرانيا عبر البحر الأسود

ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو بشكل طفيف خلال تعاملات الخميس، في ظل استمرار الاضطرابات التي تعيق صادرات الحبوب من منطقة البحر الأسود نتيجة تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، وهما من أكبر موردي القمح في العالم.

في المقابل، سجلت الذرة وفول الصويا ارتفاعات محدودة بعد تراجعهما خلال الجلستين السابقتين، مع توقعات بأن تسهم الأمطار في منطقة الغرب الأوسط الأمريكي في تحسين إنتاجية المحاصيل.

وارتفع عقد القمح الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو للتجارة (CBOT) بنسبة 0.2% إلى 6.43½ دولار للبوشل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش.

ورغم تراجع الأسعار من أعلى مستوى لها في عامين، والذي تجاوز 7 دولارات للبوشل قبل أسبوعين، لا يزال القمح مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية العام.

اضطرابات البحر الأسود تدعم الأسعار

قال فيتور بيستويا، محلل الأسواق الزراعية في رابوبنك، إن التطورات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا لا تزال تمثل العامل الأكثر تأثيراً في سوق القمح.

وأضاف أن تصاعد الهجمات على السفن والموانئ ومحطات التصدير في البحر الأسود أدى إلى تعطيل شحنات الحبوب، في حين أكد وزير الزراعة الأوكراني أن مسارات التصدير البديلة لن تتمكن من تعويض الطاقة التصديرية المفقودة بشكل كامل قبل نهاية أغسطس على الأقل.

ومع ذلك، أشار بيستويا إلى أن روسيا وأوكرانيا حصدتا معاً هذا العام نحو مليون طن متري إضافي من القمح مقارنة بمتوسط إنتاجهما خلال السنوات الخمس الماضية.

وأوضح أن اضطرابات الإمدادات الحالية تدعم بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، لكنها لا تشير حتى الآن إلى موجة صعود هيكلية، نظراً لعدم وجود نقص كبير في الإنتاج العالمي.

الذرة وفول الصويا

ارتفعت العقود الآجلة للذرة بنسبة 0.2% إلى 4.61 دولار للبوشل، كما صعدت عقود فول الصويا بالنسبة نفسها إلى 11.77½ دولار للبوشل.

وفي المقابل، تعرضت أسعار الذرة لضغوط بعد أن رفعت شركة StoneX تقديراتها لإنتاج الولايات المتحدة من الذرة خلال الموسم الحالي إلى 16.160 مليار بوشل.

كما توقعت الشركة أن يبلغ متوسط الإنتاجية 184.8 بوشل للفدان، وهو مستوى يفوق أحدث تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA)، مما عزز توقعات وفرة المعروض خلال الموسم الحالي.