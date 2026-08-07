سعر البتكوين (BTCUSD) يتراجع بتأثير مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 07-08-2026

تراجع سعر البتكوين (BTCUSD) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك بعد تماسكه أسفل مستوى المقاومة 65,000 دولار، في محاولة لاكتساب زخم إيجابي قد يدعم اختراق هذا المستوى، مع استمرار تأثر السعر بالخروج في وقت سابق من نطاق قناة سعرية تصحيحية هابطة كانت تحد من تداولاته على المدى القصير، إلى جانب احتفاظه بتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يعزز من استمرار الدعم الفني الإيجابي.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، رغم وصولها إلى مناطق تشبع بيعي مفرط مقارنة بحركة السعر، الأمر الذي يعزز احتمالات تشكل زخم شرائي جديد، خاصة مع استمرار العوامل الفنية الداعمة لمسار التعافي.