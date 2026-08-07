الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الين يحافظ على مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 07-08-2026

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سعر الدولار مقابل الين يحافظ على مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 07-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-07 02:08 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.07

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك في إطار محاولات الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسطي لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، لتبدأ في تشكيل دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج ويهدد تلك المكاسب بالانعكاس السلبي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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