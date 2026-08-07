سعر الدولار مقابل الين يحافظ على مكاسبه الحذرة – توقعات اليوم – 07-08-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) على مكاسب خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك في إطار محاولات الزوج تعويض البعض مما تكبده من خسائر سابقة، في ظل سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسطي لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، لتبدأ في تشكيل دايفرجنس سلبي بها يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج ويهدد تلك المكاسب بالانعكاس السلبي.