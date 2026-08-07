شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتجه نحو أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير وسط ترقب بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الذهب على وشك ملامسة أعلى مستوى فى 7 أسابيع

•تزايد حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات حول مضيق هرمز

•تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر



ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف مكاسبها التي توقفت مؤقتًا بالأمس، على وشك ملامسة أعلى مستوي في سبعة أسابيع، في طريقها صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي منذ يناير الماضي، وسط تحسن قوي في مستويات الطلب الاستثماري على المعدن الثمين.



الأسواق في انتظار المزيد من التفاصيل عن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمان من أجل التوصل إلى اتفاق يُعيد فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية.



أدت بيانات ضعيفة عن سوق العمل في الولايات المتحدة إلى تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر المقبل ،في انتظار صدور تقرير الوظائف لشهر يوليو في وقت لاحق اليوم.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.95% إلى (4,280.60$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (4,240.22$) ، وسجلت أدنى مستوي عند (4,229.74$).



•عند تسوية الأسعار يوم الخميس ،فقدت أسعار الذهب نحو 0.1% ، في أول خسارة في غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بفعل عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت في وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 4,304.20 دولارًا للأونصة.



التعاملات الأسبوعية

على مدار تعاملات هذا الأسبوع، والتي تنتهي رسميًا عند تسوية الأسعار اليوم، فأسعار الذهب مرتفعة حتى اللحظة بحوالي 6.0% ،على وشك تحقيق ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ يناير الماضي.



مفاوضات هرمز

•كشفت مصادر دبلوماسية عن قرب الإعلان عن اتفاق مؤقت بين إيران وعمان لتنظيم و إعادة فتح ممرات الدخول والخروج في مضيق هرمز.



•تشترط طهران لفتح المضيق إنهاء الحصار البحري الأمريكي على موانئها، ورفع العقوبات النفطية الأخيرة، والإفراج عن أصولها المجمّدة.



•بدأ البرلمان الإيراني مراجعة مشروع قانون يقضي بحظر عبور سفن بعض الدول، من بينها الولايات المتحدة وإسرائيل، مع فرض رسوم وغرامات على بعض السفن العابرة للمضيق.



•يرفض البيت الأبيض منح إيران أي صلاحيات لفرض رسوم عبور إلزامية على السفن التجارية، أو فرض واقع أمني جديد يمس بملف الملاحة الدولية.



•تواصل سلطنة عُمان جهودها لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، فيما تشير التقارير إلى وجود مقترحات متبادلة بشأن تنظيم الملاحة الدولية.



•صرّح ترامب بأنه يعتقد أن الحرب ستنتهي في وقت قريب جداً، مشيراً إلى أن المفاوضات تمنح الدبلوماسية فرصة أخيرة.



•اتهم كبير المفاوضين الإيرانيين ترامب بـ"دبلوماسية استعراضية" مع توقف حركة المرور في مضيق هرمز تقريبًا.



•أعلن الحوثيون تنفيذ هجمات جديدة، لتتجدد المخاوف حيال تعقيد المفاوضات وزيادة المخاطر الأمنية في المنطقة.



الفائدة الأمريكية

•أفادت شركة ADP، المتخصصة في معالجة كشوف المرتبات، يوم الأربعاء، بتباطؤ ملحوظ في التوظيف بالشركات الأمريكية الخاصة خلال شهر يوليو، وبأقل من توقعات السوق.



•عقب تلك البيانات ووفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : ارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع سبتمبر من 43% إلي 47% ،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 57% إلى 53%.



•وارتفع تسعير احتمالات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بدون أي تغيير في اجتماع ديسمبر من 17% إلى 19%،وتراجع تسعير احتمالات رفع أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة من 83% إلى 81%.



الوظائف الأمريكية

من أجل إعادة تسعير الاحتمالات أعلاه ، تنتظر الأسواق فى وقت لاحق اليوم ،تقرير ‏الوظائف الشهري فى الولايات المتحدة ،والذي سيشمل بيانات مهمة عن سوق العمل ‏الأمريكي ،خاصة الوظائف الجديدة التي تم إضافتها بالقطاعات الغير زراعية فى ‏يوليو ،بالإضافة إلى معدل البطالة ومتوسط الأجر بالساعة.‏



تصدر بحلول الساعة 12:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع ‏الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 85 ‏ألف وظيفة جديدة فى يوليو من إضافة 57 ألف وظيفة في يونيو ،مع استقرار معدل البطالة عند 4.2% ،و‏متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاع بنسبة 0.3% بنفس القراءة السابقة.



توقعات حول أداء الذهب

نظرة موقع "أف اكس نيوز تودي": إذا جاءت بيانات الوظائف أقل من توقعات السوق ،ستتراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام ،مما سيؤدي إلى المزيد من الصعود فى أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.



وحينها سوف تسجل أسعار الذهب مستويات أعلى جديدة فى شهرين ، ومع اختراق عدد من مستويات المقاومة والمتوسطات المتحركة الرئيسية ،قد يمهد الطريق إلى المزيد من الصعود باتجاه حاجز 5,000 دولار للأونصة.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الخميس بنحو 0.57 طن متري،فى ثالث زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,014.72 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 23 يونيو الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب يتراجع لجني الأرباح - توقعات اليوم – 07-08-2026