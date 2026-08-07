شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس ينخفض لكنه قرب أعلى مستوياته على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تداولات اليوم الجمعة لكنها لا تزال قرب أعلى مستوياتها القياسية على الإطلاق تم تسجيلها أمس.

وتأتي أحدث موجة صعود في ظل صورة اقتصادية أكثر تبايناً، ما يجعل النحاس، الذي كان يُنظر إليه لفترة طويلة باعتباره مؤشراً موثوقاً على صحة الاقتصاد العالمي ويُعرف باسم «دكتور النحاس»، أكثر صعوبة في تفسير إشاراته.

وانخفض العقود الآجلة للنحاس في الولايات المتحدة بنسبة 1.4% إلى نحو 6.61 دولار للرطل بعد بلوغ مستوى 6.90 دولار أمس، مواصلة موجة صعود لواحد من أهم المعادن المستخدمة في قطاعات البناء والإلكترونيات والنقل، وحتى تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وتراجعت الأسعار لاحقاً وأنهت الجلسة منخفضة بعد أن سجلت المستوى القياسي الجديد.

لكن بدلاً من أن يعكس السعر القياسي ببساطة قوة النمو العالمي، قد يكون الصعود الحالي نتيجة مزيج من محدودية المعروض، والاستثمارات الضخمة في شبكات الكهرباء، وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية، وتزايد الطلب المرتبط بالكهرباء.

وكان النحاس يُنظر في الماضي باعتباره مقياساً لمدى تسارع النشاط الاقتصادي العالمي.

وقال محللون إن العامل الأساسي وراء ارتفاع أسعار النحاس هو الطلب من مراكز البيانات وشبكات الكهرباء لدعم التوسع السريع في صناعة الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن الزيادة في الطلب على النحاس أصبحت «أكثر حدة» ولا تعكس النمو الاقتصادي التقليدي واسع النطاق الذي يدعم أسعار المعدن عادة.

محدودية المعروض تدعم ارتفاع النحاس

يرجع جزء من ارتفاع أسعار النحاس أيضاً إلى محدودية المعروض وارتفاع تكلفة التعدين، إذ قد يستغرق إنشاء مناجم جديدة نحو 10 سنوات، وهو ما يمكن أن يبطئ نمو الإمدادات من المعدن الأحمر.

وقال مايكل ويدمر، رئيس أبحاث المعادن لدى بنك أوف أمريكا، لـ«سي إن بي سي» إن الارتفاع الأخير لم يكن مدفوعاً بالطلب على النحاس بقدر ما كان مدفوعاً بقيود المعروض.

وأوضح ويدمر أن نمو إمدادات المناجم محدود، في حين أدت اضطرابات الإنتاج إلى فرض قيود إضافية على المعروض. وكان نمو إنتاج المناجم ضعيفاً، بالتزامن مع اضطرابات في تشيلي، أكبر منتج منفرد للنحاس في العالم، حيث تسببت الثلوج الكثيفة والأمطار الغزيرة والرياح القوية في تعطيل عمليات التعدين.

كما ساهمت احتمالات فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية بموجب المادة 232، إلى جانب تشديد الصين القيود على توافر خردة النحاس، في زيادة ضغوط المعروض العالمي خلال عام 2026.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في يونيو من العام الماضي إعلاناً يفرض رسوماً بنسبة 50% على واردات منتجات النحاس نصف المصنعة والمنتجات المشتقة كثيفة الاستخدام للنحاس.

في المقابل، ظل الطلب على النحاس قوياً، لكنه يرتبط بدرجة كبيرة بالتوسع في استخدام الكهرباء وليس بالضرورة بطفرة في النشاط الاقتصادي.

وخلال النصف الأول من العام الحالي، ارتفعت استثمارات الصين في شبكة الكهرباء بنسبة 13% على أساس سنوي، كما أعلنت البلاد مؤخراً خطة طموحة لاستثمار نحو 574 مليار دولار في تحديث شبكات الكهرباء.

وجاءت قفزة الأسعار يوم الخميس بعد إعلان جمهورية الكونغو الديمقراطية رسمياً حظر تصدير مركزات النحاس والكوبالت، بهدف تشجيع المزيد من عمليات المعالجة داخل البلاد.

وقال أوسناتو إن اضطرابات الإمدادات دفعت المستهلكين إلى سحب كميات من النحاس من مستودعات بورصة لندن للمعادن، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع تكاليف التكرير.

وأضاف أن ما يحدث يمثل بالفعل وضعاً جديداً لـ«دكتور النحاس»، إذ لم يعد ارتفاع سعر المعدن يعكس بالضرورة قوة الاقتصاد العالمي وحدها، بل أصبح يعكس بدرجة متزايدة مزيجاً من الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والكهرباء، ونقص المعروض، والاستثمارات في البنية التحتية، والقيود التجارية والجيوسياسية.