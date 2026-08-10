سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يواصل تحركاته الجانبية – توقعات اليوم – 10-08-2026

تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المحوري 0.5905، تلك المقاومة التي تمثل سقف مسار جانبي يسيطر على حركة الزوج بالمدى اللحظي، ليستمر الزوج في محاولاته اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لمساعدته على استعادة تعافيه واختراق تلك المنطقة.

يأتي هذا في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تعافيه على المدى القريب.