شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يواجه مقاومة مهمة– توقعات اليوم 10-8-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-10 05:54 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10
فشل سعر البلاتين باستئنافه للهجوم الصاعد بعد مواجهته للمقاومة المتمركزة قرب 1785.00$ ليحافظ بذلك على استقراره دون محور المتوسط المتحرك 55 بتذبذبه المتكرر قرب مستوى 1745.00$ كما هو واضح بالرسم المرفق.
تعارض المؤشرات الرئيسية وبثبات المقاومة سيزيد ذلك فرص تجديد السعر للمحاولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 1685.0$ و1642.00$ على التوالي, بينما اختراق المقاومة والثبات أعلاها سيفتح ذلك باب الوصول لمحطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 1825.00$ و1870.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1700.00$ و 1790.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة