سعر البلاتين يواجه مقاومة مهمة– توقعات اليوم 10-8-2026

فشل سعر البلاتين باستئنافه للهجوم الصاعد بعد مواجهته للمقاومة المتمركزة قرب 1785.00$ ليحافظ بذلك على استقراره دون محور المتوسط المتحرك 55 بتذبذبه المتكرر قرب مستوى 1745.00$ كما هو واضح بالرسم المرفق.

تعارض المؤشرات الرئيسية وبثبات المقاومة سيزيد ذلك فرص تجديد السعر للمحاولات السلبية والتي قد تستهدف بدورها لمستوى 1685.0$ و1642.00$ على التوالي, بينما اختراق المقاومة والثبات أعلاها سيفتح ذلك باب الوصول لمحطات إيجابية جديدة قد تبدأ من 1825.00$ و1870.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1700.00$ و 1790.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة