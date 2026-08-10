شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يستأنف خسائره تحت أنظار السلطات النقدية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يرتفع مقابل سلة من العملات

•أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2% بسبب مخاوف هرمز

•إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتقديم الولايات المتحدة تنازلات

• بنك اليابان ناقش رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع

•ارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في سبتمبر



تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية ،ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتًا يوم الجمعة مقابل الدولار الأمريكي ، مع تزايد الإقبال على شراء العملة الأمريكية ،بسبب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران حول إعادة فتح مضيق هرمز.



دعت أصوات متزايدة من صناع السياسات النقدية في بنك اليابان إلى استجابة أكثر حزمًا لمخاطر التضخم المتزايدة في البلاد ،الأمر الذي عزز احتمالات رفع أسعار الفائدة اليابانية في سبتمبر المقبل.



نظرة سعرية

•سعر صرف الين الياباني اليوم :ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.4% إلى (158.35 ¥) ، من سعر افتتاح اليوم عند (157.70¥)، و سجل أدنى مستوى عند (157.62 ¥).



•أنهي الين تعاملات الجمعة مرتفعًا بنسبة 0.4% مقابل الدولار ،فى أول خسارة فى غضون الأربعة أيام الأخيرة ،بعد صدور بيانات قاتمة عن الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة.



•وفقد الين الأسبوع المنصرم حوالي 0.25% مقابل الدولار ،بسبب عمليات التصحيح وجني الأرباح من المستويات الأعلى فى ثلاثة أشهر عند 155.23 ينات.



السلطات النقدية

تواصل السلطات النقدية في اليابان والولايات المتحدة مراقبة تحركات الين عن كثب، مع تنامي التوقعات بإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية بالتدخل مرة أخرى فى سوق الصرف إذا عادت التقلبات المفرطة.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بحوالي 0.2% ،ليبدأ في التعافي من أدنى مستوى في شهرين ،عاكسًا انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،ترتفع مستويات الدولار مع استمرار حالة عدم اليقين المحيطة بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز، في ظل تقارير تفيد باستمرار الخلافات حول آلية تنظيم الملاحة الدولية والضمانات الأمنية في الممر المائي الحيوي.



أسعار النفط العالمية

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بأكثر من 2% ،في مستهل تعاملات الأسبوع ،وسط حالة من عدم اليقين بشأن اتفاق مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران ،وتجدد المخاوف حول سلامة الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

مستجدات هرمز

•إيران تربط إعادة فتح مضيق هرمز بتقديم الولايات المتحدة تنازلات بشأن عدة مطالب ،من بينها التعويضات ووقف التهديدات العسكرية ورفع العقوبات و إنهاء الحصار البحري.

•الاتفاق الإيراني-العُماني بشأن مسار الملاحة اقترب من مراحله النهائية، لكن طهران تؤكد أن هذا الاتفاق وحده لا يعني إعادة فتح المضيق بالكامل.

• الحرس الثوري يؤكد أن المضيق لن يُفتح قبل استجابة الولايات المتحدة لمطالب طهران، وهو ما يقلص الآمال في عودة سريعة لحركة الملاحة الطبيعية.



•واشنطن لا تزال تُبقي الخيار العسكري مطروحًا إلى جانب الأدوات الدبلوماسية والاقتصادية، في حين تواصل الإدارة الأمريكية الضغط على إيران للتوصل إلى اتفاق.



•صرّح الرئيس الأمريكي ،دونالد ترامب، بأن بلاده تتعامل مع إيران "بهدوء" عبر قنوات خلفية ووصف المحادثات بأنها "أشبه بمباراة شطرنج".

بنك اليابان

أظهر ملخص آراء اجتماع بنك اليابان في يوليو، الصادر يوم الاثنين، أن ثلاثة أعضاء على الأقل من أصل تسعة أعضاء في مجلس الإدارة يرون أن البنك قادر على رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع من وتيرته الحالية، التي تقترب من زيادتين سنويًا، في إشارة إلى تنامي القلق داخل البنك من احتمال تأخر السياسة النقدية عن مواكبة الضغوط التضخمية.



وتعزز هذه النبرة المتشددة توقعات الأسواق بإمكانية رفع بنك اليابان أسعار الفائدة في أقرب وقت خلال سبتمبر المقبل، ولا سيما في ظل الضغوط المتزايدة على طوكيو للتحرك لدعم الين، بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بشأن ضرورة تطبيع السياسة النقدية اليابانية، إلى جانب التنسيق المحتمل بين طوكيو وواشنطن للحد من ضعف العملة اليابانية، وفقًا لما ذكره محللون.



الفائدة اليابانية

•ارتفع تسعير احتمالات قيام البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فى اجتماع سبتمبر من 75% إلى 85%.

•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات يترقب المستثمرون صدور المزيد من البيانات عن مستويات التضخم والبطالة والأجور فى اليابان.



توقعات حول أداء الين الياباني

نتوقع هنا فى موقع "أف اكس نيوز تودي":استمرار تحرك الين الياباني فى المنطقة السلبية مقابل سلة من العملات العالمية. وقد يبدأ فى الارتفاع إذا بدأت التلميحات من السلطات النقدية اليابانية والأمريكية للتدخل مرة أخرى فى سوق الصرف.



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