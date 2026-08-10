الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 10-08-2026

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تحديث توقع سعر الذهب اليوم 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 11:12 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

تراجع قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل تحركاته المتقلبة وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من السعر لتصريف هذا التشبع الشرائي واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، وسط سيطرة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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