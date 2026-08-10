تحديث توقع سعر الذهب اليوم 10-08-2026

تراجع قليلاً سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، ليستكمل تحركاته المتقلبة وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من السعر لتصريف هذا التشبع الشرائي واكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، وسط سيطرة موجة صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.