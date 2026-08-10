شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 10-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-10 11:24 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10
يواصل سعر البتكوين (BTCUSD) تداولاته المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط تماسك مستوى المقاومة 65,000$، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة وتصريف هذا التشبع الشرائي، ما يمنحه قدرة أكبر على استهداف مقاومات جديدة في الفترة القريبة المقبلة، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير.