تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 10-08-2026

يواصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولاته المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليظل السعر يحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصوله لمناطق تشبع شرائي، وهو ما أعاق من محاولات تقدم السعر طيلة الفترة السابقة.