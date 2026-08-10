سعر سهم ألفابيت (GOOG) يرتكز لدعم متوسطه المتحرك البسيط – توقعات اليوم – 10-08-2026

انخفض سعر سهم ألفابيت (جوجل) ALPHABET INC (GOOG) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، ليصل السهم بهذا الانخفاض إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 350.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 399.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد