الاقتصاد

أوراكل (ORCL) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 10-08-2026

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أوراكل (ORCL) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 13:09 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

ارتفع سهم أوراكل ORACLE CORPORATION (ORCL) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليحاول السهم تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير، في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة عودة استقراره دون سعر 139.95$، ليستهدف مستوى الدعم 114.75$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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