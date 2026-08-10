سعر سهم بلاك روك (BLK) يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 10-08-2026

يستقر سعر سهم بلاك روك BLACKROCK, INC (BLK) على مكاسب حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتهدئة المسار الصاعد لجني أرباحه وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1,075$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1,181$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد