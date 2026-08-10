الاقتصاد

سعر سهم بلاك روك (BLK) يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 10-08-2026

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سعر سهم بلاك روك (BLK) يستقر على مكاسب قوية – توقعات اليوم – 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 13:10 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

يستقر سعر سهم بلاك روك BLACKROCK, INC (BLK) على مكاسب حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتهدئة المسار الصاعد لجني أرباحه وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص استئناف مكاسبه في الفترة القريبة المقبلة.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1,075$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1,181$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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