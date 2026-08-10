سعر سهم جنرال موتورز (GM) يتراجع بعد وصوله لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-08-2026

يستقر سعر سهم جنرال موتورز GENERAL MOTORS COMPANY (GM) على انخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط محاولات السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة المحوري 87.30$، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 87.30$، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 98.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد