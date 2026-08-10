الاقتصاد

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 10-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 10-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 10-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 15:51 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع تماسك مستوى المقاومة العنيد 1.1555، ليحاول الزوج اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا