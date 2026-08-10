تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 10-08-2026

تراجع سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، مع تماسك مستوى المقاومة العنيد 1.1555، ليحاول الزوج اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاختراق تلك المقاومة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة قوية على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج على المدى القريب.