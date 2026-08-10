شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 10-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-10 15:56 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10
صعد سعر الذهب (GOLD) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أعطاه حرية أكبر لتحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما وفر له قاعدة دعم ساعدته على تحقيق تلك المكاسب خاصة بعد اكتسابه للزخم الإيجابي المطلوب.