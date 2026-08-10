الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 10-08-2026

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تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 15:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

صعد سعر الذهب (GOLD) بقوة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما أعطاه حرية أكبر لتحقيق تلك المكاسب، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي نتيجة تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما وفر له قاعدة دعم ساعدته على تحقيق تلك المكاسب خاصة بعد اكتسابه للزخم الإيجابي المطلوب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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