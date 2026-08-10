تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 10-08-2026

مدد سعر النفط الخام (Crude Oil) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمام تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.