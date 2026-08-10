شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 10-08-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-08-10 15:58 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10
مدد سعر النفط الخام (Crude Oil) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمام تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.