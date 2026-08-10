الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 10-08-2026

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تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 15:58 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

مدد سعر النفط الخام (Crude Oil) من مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، ومدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، لينجح السعر في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ويمهد الطريق أمام تحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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