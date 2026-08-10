تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 10-08-2026

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة الصلب 65,000$، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للمزيد من الضغوط السلبية في الفترة القريبة المقبلة ما ينذر بالمزيد من التراجعات.