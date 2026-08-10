الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 10-08-2026

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تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 10-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 16:01 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

انزلق سعر البتكوين (BTCUSD) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتماسك مستوى المقاومة الصلب 65,000$، مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتخطى السعر بانخفاضه الأخير دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعرضه للمزيد من الضغوط السلبية في الفترة القريبة المقبلة ما ينذر بالمزيد من التراجعات.

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MO Nasa

MO Nasa

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