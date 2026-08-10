النحاس يحافظ على مستوى 14 ألف دولار مع تراجع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

تحركت أسعار النحاس ضمن نطاق ضيق بعد تسجيلها ستة أسابيع متتالية من المكاسب، مدعومة بتقلص الإمدادات وتراجع المخاوف بشأن احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وتجاوز المعدن مستوى 14 ألف دولار للطن الأسبوع الماضي، مسجلاً أعلى مستوى خلال التعاملات منذ الارتفاع الحاد في الأسعار الذي شهدته أواخر يناير. وأسهم تدفق كميات ضخمة من النحاس إلى الولايات المتحدة تحسباً لإعلان البيت الأبيض فرض رسوم جمركية على الواردات، في دفع أسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن إلى الارتفاع، من خلال تقليص المعروض المتاح في الأسواق الأخرى.

كما تلقت الأسعار دعماً من تراجع توقعات رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال العام الجاري. وأدت بيانات الوظائف الأميركية الأضعف من المتوقع، الصادرة يوم الجمعة، إلى تعزيز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، بعدما ساعدت في تهدئة مخاوف التضخم. ويمكن لارتفاع أسعار الفائدة أن يضغط على المعادن من خلال التأثير سلباً على النمو الاقتصادي العالمي.

وقالت شركة «سيتيك فيوتشرز» في مذكرة: «من المتوقع أن تظل أسعار النحاس مرتفعة ومتقلبة على المدى القصير».

واستقر سعر النحاس دون تغيير يذكر عند 14,080 دولاراً للطن بحلول الساعة 12:18 ظهراً بتوقيت شنغهاي، بينما ارتفع الألومنيوم 0.5%، وتراجع الزنك 0.3%.

وفي المقابل، انخفضت عقود خام الحديد الآجلة في سنغافورة 0.2% إلى 94.55 دولاراً للطن.