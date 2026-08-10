انخفاض الأسهم الأمريكية مع متابعة تطورات مضيق هرمز وترقب بيانات التضخم

تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت خلال تداولات اليوم الاثنين بعد تسجيل مستويات قياسية الأسبوع الماضي، فيما يقيّم المستثمرون التطورات في الشرق الأوسط وينتظرون صدور بيانات مهمة عن التضخم ونتائج أعمال الشركات.

وبحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 72.88 نقطة، أو 0.13%، إلى 53,964.05 نقطة، بينما تراجع «إس آند بي 500» بمقدار 5.22 نقطة، أو 0.07%، إلى 7,752.42 نقطة. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بمقدار 61.56 نقطة، أو 0.23%، إلى 26,629.06 نقطة.

وكان «إس آند بي 500» قد سجل إغلاقاً قياسياً يوم الجمعة، فيما لامس «داو جونز» مستويات قياسية جديدة الأسبوع الماضي، مدعوماً بنتائج أعمال قوية، خصوصاً من شركات الذكاء الاصطناعي، وهو ما عوض جزئياً المخاوف بشأن ضخامة الإنفاق على هذه التكنولوجيا وعدم وجود أدلة كافية حتى الآن على تحقيق عوائد توازي تلك الاستثمارات.

وفي هذا السياق، رفعت «جي بي مورغان» مستهدفها لنهاية العام لمؤشر «إس آند بي 500» إلى 8,000 نقطة من 7,800 نقطة.

اتفاق مرتقب

قالت إيران إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق نهائي مع سلطنة عمان لتحديد مسارات جديدة لحركة الملاحة بين البلدين، لكنها شددت أن على الولايات المتحدة تلبية عدة شروط قبل إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي.

ومن شأن استئناف تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمثل نقطة اختناق رئيسية، أن يخفف المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط، والتي أثارت بدورها مخاوف التضخم وعززت الرهانات على رفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية حول العالم.

ومن المنتظر أن توفر بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين، المقرر صدورها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مؤشرات مهمة بشأن مسار السياسة النقدية لـالاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في ظل النهج الذي يتبعه رئيسه كيفن وارش بتقديم توجيهات محدودة بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وتراجعت رهانات رفع أسعار الفائدة يوم الجمعة، بعدما أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي فقد وظائف بشكل غير متوقع في يوليو. ويسعّر المتعاملون حالياً احتمالاً يبلغ 44% لرفع الفائدة في سبتمبر، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

وفي تطور منفصل، أقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم السبت مشروع قانون مؤقتاً لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى 11 ديسمبر، متجنباً إغلاقاً حكومياً كان من شأنه أن يشل عمل المؤسسات، وذلك قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.