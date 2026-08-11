الاقتصاد

سعر سهم إعمار العقارية (EMAAR) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 11-08-2026

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سعر سهم إعمار العقارية (EMAAR) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-10 23:02 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.10

انخفض سعر سهم إعمار العقارية (EMAAR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما حال دون فرص تعافي السهم طيلة الفترة السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع الشرائي ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 12.10 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 10.80 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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