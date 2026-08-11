سعر سهم إعمار العقارية (EMAAR) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 11-08-2026

انخفض سعر سهم إعمار العقارية (EMAAR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما حال دون فرص تعافي السهم طيلة الفترة السابقة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع الشرائي ما يضاعف من الضغوط السلبية حول السهم.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 12.10 درهم، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 10.80 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط