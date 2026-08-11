سعر سهم مساكن دبي ريت (DUBAIRESI) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 11-08-2026

صعد سعر سهم مساكن دبي ريت (DUBAIRESI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة موجة صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، كما يستفيد من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 1.24 درهم، ليستهدف مستوى المحوري والقريب 1.31 درهم مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد