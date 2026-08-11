سعر اليورو مقابل الدولار يعزز فرص التعافي مع تحسن الزخم – توقعات اليوم – 11-08-2026

تقدم سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) قليلاً خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مستفيدًا من استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل قاعدة دعم ديناميكية تعزز من استقرار وسيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع البيعي بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس إيجابي، الأمر الذي يعزز من الزخم الصعودي ويدعم فرص استمرار التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة.