سعر الذهب يخترق هدفنا السعري - توقعات اليوم – 11-08-2026

حلق سعر الذهب (GOLD) عاليًا خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,380$، وهي المقاومة التي كانت هدفًا سعريًا لنا في تحليلاتنا السابقة، ليعزز بذلك من مكاسبه في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع مواصلة السعر تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يبقي على الدعم الفني الإيجابي.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعكس استمرار قوة الزخم الشرائي ويدعم فرص مواصلة السعر لتحركاته الصاعدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مع استمرار العوامل الفنية الداعمة للمسار الإيجابي.