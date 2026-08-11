الاقتصاد

سعر الذهب يخترق هدفنا السعري - توقعات اليوم – 11-08-2026

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سعر الذهب يخترق هدفنا السعري - توقعات اليوم – 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 01:00 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

حلق سعر الذهب (GOLD) عاليًا خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 4,380$، وهي المقاومة التي كانت هدفًا سعريًا لنا في تحليلاتنا السابقة، ليعزز بذلك من مكاسبه في ظل استمرار سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير، مع مواصلة السعر تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يبقي على الدعم الفني الإيجابي.

 

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعكس استمرار قوة الزخم الشرائي ويدعم فرص مواصلة السعر لتحركاته الصاعدة خلال الفترة القريبة المقبلة، مع استمرار العوامل الفنية الداعمة للمسار الإيجابي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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