سعر الفضة يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 11-08-2026

يستقر سعر الفضة (SILVER) على سلسلة من المكاسب القوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة 66.00 دولار، وهي المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية في تحليلاتنا السابقة، ليستعد السعر حاليًا لمحاولة اختراقها، بما قد يمهد الطريق أمام تمديد مكاسبه خلال المدى القريب، وسط استمرار سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.

وفي الخلفية من ذلك يتحرك السعر بمحاذاة خطوط ميل رئيسية وفرعية تدعم هذا المسار، بالتزامن مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما يعزز من قوة الزخم الصاعد ويدعم فرص مواصلة التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة.