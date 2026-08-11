سعر النفط الخام يحافظ على مكاسبه القوية – توقعات اليوم – 11-08-2026

واصل سعر النفط الخام (Crude Oil) صعوده خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليهاجم حاليًا مستوى المقاومة 81.00 دولار، مستفيدًا من اختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، إلى جانب استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداوله أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، بما يعزز من قوة المسار الصاعد.

وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، إلا أنها بدأت الدخول في مناطق شديدة التشبع الشرائي، وهو ما قد يحد من قوة الزخم الصاعد ويكبح من وتيرة مكاسب السعر خلال الفترة القريبة المقبلة.