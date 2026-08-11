سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يرتفع على استحياء – توقعات اليوم – 11-08-2026

يشهد سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) سلسلة من المكاسب المتتالية ولكنها ضعيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليحاول الزوج تصريف البعض من هذا التشبع الشرائي، وهو ما لم ينعكس على حركة الزوج في إشارة قوية على حجم الزخم الإيجابي حول الزوج، والذي قد يدفعه لمواصلة الصعود.

يأتي هذا في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي يدعم هذا المسار.