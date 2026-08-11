الاقتصاد

سعر سهم الصقر للتأمين (8180) تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 11-08-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم الصقر للتأمين (8180) تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 11-08-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم الصقر للتأمين (8180) تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 11-08-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 03:03 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

ارتفع سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (8180) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولات السهم المستمرة في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما أوقف سلسلة المكاسب التي شهدها السهم في وقت سابق، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.55 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 12.25 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا