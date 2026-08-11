سعر سهم الصقر للتأمين (8180) تحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد – توقعات اليوم – 11-08-2026

ارتفع سهم شركة الصقر للتأمين التعاوني (8180) خلال تداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولات السهم المستمرة في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وهو ما أوقف سلسلة المكاسب التي شهدها السهم في وقت سابق، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 10.55 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 12.25 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد