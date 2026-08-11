سعر سهم مرافق (2083) يلامس مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 11-08-2026

شهد سهم مرافق (2083) سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة المحوري 40.75 ريال، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، جاء هذا الصعود بعد نجاحه في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي.

هذا الأداء يأتي مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد نجاحه في تصريف تشبعه الشرائي، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 40.75 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 45.30 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد