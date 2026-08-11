الاقتصاد

سعر سهم مرافق (2083) يلامس مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 11-08-2026

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سعر سهم مرافق (2083) يلامس مستهدفنا السعري – توقعات اليوم – 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 03:07 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

شهد سهم مرافق (2083) سلسلة مكاسب متتالية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليصل إلى مستوى المقاومة المحوري 40.75 ريال، تلك المقاومة التي كانت آخر مستهدفاتنا السعرية بتحليلاتنا السابقة، جاء هذا الصعود بعد نجاحه في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي.

 

هذا الأداء يأتي مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية بعد نجاحه في تصريف تشبعه الشرائي، وفي ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مما يمهد الطريق أمامه لتحقيق المزيد من المكاسب خلال الفترة القادمة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 40.75 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 45.30 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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