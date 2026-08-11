سعر الدولار مقابل الفرنك يشهد مكاسب حذرة – توقعات اليوم – 11-08-2026

تقدم سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي في خطوة تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها ليهدد تلك المكاسب الاخيرة بعودة الضغوط السلبية من جديد.