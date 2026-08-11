سعر النفط خام برنت يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 11-08-2026

واصل سعر النفط خام برنت (BRENT) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.