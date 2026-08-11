الاقتصاد

سعر النفط خام برنت يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 11-08-2026

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سعر النفط خام برنت يمدد من مكاسبه – توقعات اليوم – 11-08-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-08-11 02:59 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.08.11

واصل سعر النفط خام برنت (BRENT) الصعود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يوفر له قاعدة دعم ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركات السعر بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسب السعر القادمة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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